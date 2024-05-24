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11:47, 24 мая 2024Россия

В Госдуме порассуждали о свободе и наглости живущих в России «Мастурбеков»

Депутат ГД Матвеев назвал поведение мигрантов борзостью и предложил «дать пинка»
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия действенных мер в их отношении, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Свои рассуждения по этому поводу парламентарий разместил в Telegram, сопроводив эпиграфом про «Мастурбеков», который им указан как народный.

Так Матвеев отреагировал на историю с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что изначально двоим мужчинам выписали 500-рублевые штрафы, а третьего и вовсе не удалось найти. Всех троих задержали только после вмешательства МВД Татарстана, где и произошел инцидент.

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«А что делать обычному человеку?» — задался вопросом Матвеев, по мнению которого, в России мигранты чувствуют себя насколько свободно, что позволяют себе «задирать хозяев». «Не пора ли им всем дать пинка?» — поинтересовался депутат у подписчиков.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза. Представители мусульманской общественности заявили, что эта мера в случае введения может иметь негативные последствия. При этом никаб находится вне закона в ряде стран с преимущественно мусульманским населением. Так, в 2023 году носить скрывающую лицо одежду запретили в Узбекистане. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Подобные законы также действуют в Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы.

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      Алан Босиков
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