В Госдуме порассуждали о свободе и наглости живущих в России «Мастурбеков»

Депутат ГД Матвеев назвал поведение мигрантов борзостью и предложил «дать пинка»

Наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия действенных мер в их отношении, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Свои рассуждения по этому поводу парламентарий разместил в Telegram, сопроводив эпиграфом про «Мастурбеков», который им указан как народный.

Так Матвеев отреагировал на историю с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что изначально двоим мужчинам выписали 500-рублевые штрафы, а третьего и вовсе не удалось найти. Всех троих задержали только после вмешательства МВД Татарстана, где и произошел инцидент.

«А что делать обычному человеку?» — задался вопросом Матвеев, по мнению которого, в России мигранты чувствуют себя насколько свободно, что позволяют себе «задирать хозяев». «Не пора ли им всем дать пинка?» — поинтересовался депутат у подписчиков.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза. Представители мусульманской общественности заявили, что эта мера в случае введения может иметь негативные последствия. При этом никаб находится вне закона в ряде стран с преимущественно мусульманским населением. Так, в 2023 году носить скрывающую лицо одежду запретили в Узбекистане. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Подобные законы также действуют в Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы.