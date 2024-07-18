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18:56, 18 июля 2024Россия

Депутат Госдумы записал видео с разбитой головой после нападения мигрантов

Депутат Госдумы Матвеев записал видео после нападения на него мигрантов в Самаре

Депутат Госдумы Михаил Матвеев записал видео, после того как в Самаре на него напали мигранты. На опубликованных в его Telegram-канале кадрах он появился с разбитой головой.

«Пытался разнять драку с нашими местными ребятами. В результате, вот, разбили голову. Все, о чем мы с вами в Telegram-каналах пишем, оно теперь на наших улицах», — сказал парламентарий, продемонстрировав повязку на голове.

На кадрах также можно увидеть, как Матвееву меняют повязку.

О произошедшем депутат сообщил ранее в четверг, 18 июля. Он увидел, как три человека шли от набережной и задирали прохожих. Матвеев с водителем остановились, вышли из автомобиля, чтобы их остановить. По словам парламентария, почти сразу он получил удар в голову.

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      Никита Абрамов
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