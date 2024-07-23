Полиция сможет принимать решения о выдворении иностранцев

Госдума приняла закон, позволяющий полиции выдворять иностранцев

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет полицию правом принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения касаются Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). До принятия законопроекта административное выдворение иностранных граждан назначалось судьей, а при совершении административного правонарушения при въезде в страну — должностными лицами погранслужбы.

Новые нормы позволят устанавливать и назначать административное выдворение еще и должностными лицами органов внутренних дел.

Законопроект внесли в Госдуму 27 апреля. Ожидается, что нововведение обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, а таке позволит оперативно депортировать иностранцев, которые нарушили российское законодательство.