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15:29, 23 июля 2024Силовые структуры

Полиция сможет принимать решения о выдворении иностранцев

Госдума приняла закон, позволяющий полиции выдворять иностранцев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет полицию правом принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения касаются Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). До принятия законопроекта административное выдворение иностранных граждан назначалось судьей, а при совершении административного правонарушения при въезде в страну — должностными лицами погранслужбы.

Новые нормы позволят устанавливать и назначать административное выдворение еще и должностными лицами органов внутренних дел.

Законопроект внесли в Госдуму 27 апреля. Ожидается, что нововведение обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, а таке позволит оперативно депортировать иностранцев, которые нарушили российское законодательство.

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      Илона Палей
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