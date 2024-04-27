В Госдуму внесли законопроект о праве полиции выдворять иностранцев

В ГД внесли законопроект о праве МВД принимать решение о выдворении иностранцев

Законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России внесли в Государственную Думу. Он опубликован в электронной базе ГД.

Как следует из пояснительной записки, цель документа — унификация механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у полиции. Ожидается, что нововведение обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды. В свою очередь, это позволит оперативно депортировать иностранцев, которые нарушили российское законодательство.

Ранее сообщалось, что суды приняли решения о выдворении за пределы России 28 иностранцев. Они помещены в центр временного содержания в ожидании депортации. Еще 29 мигрантов получили от МВД запрет на въезд в Россию в связи с совершением преступлений либо неуплатой административного штрафа.