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10:09, 3 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе полиция провела рейды среди мигрантов

МВД выявило 200 миграционных нарушений во время рейдов в Орловской области

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Орловской области полиция провела в жилых домах, на стройках и предприятиях рейды по выявлению незаконных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Во время проверок в регионе было выявлено 200 нарушений миграционного законодательства. Нарушители режима пребывания и трудовой деятельности привлечены к административной ответственности. Им выписаны штрафы на 400 тысяч рублей.

Суды приняли решения о выдворении за пределы России 28 иностранцев. Они помещены в центр временного содержания в ожидании депортации. Еще 29 мигрантов получили от МВД запрет на въезд в Россию в связи с совершением преступлений либо неуплатой административного штрафа.

2 апреля официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что разработанные МВД ограничения на срок пребывания в России мигрантов не будут действовать для тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ). По ее словам, режим временного пребывания прекращает действие в случае получения мигрантом ВНЖ, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, патента, предоставления трудового договора, которые подтверждают продление ему срока временного пребывания в России.

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      Любовь Ширижик
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