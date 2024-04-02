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23:43, 2 апреля 2024Россия

В МВД отказались ограничивать пребывание получивших ВНЖ мигрантов

МВД: ограничение пребывания в России не коснется получивших ВНЖ мигрантов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в России мигрантов не будут действовать для тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, предложенный министерством проект предусматривает ряд исключений.

Уточняется, что режим временного пребывания прекращает действие в случае получения мигрантом ВНЖ разрешения на работу, разрешения на временное проживание, патента, предоставления трудового договора, которые подтверждают продление ему срока временного пребывания в России.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается вопрос создания нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику в стране.

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      Юлия Мискевич
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