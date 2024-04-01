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09:42, 1 апреля 2024Россия

Стало известно о планах создать ведомство по делам мигрантов в России

«Ведомости»: власти хотят создать ведомство по делам мигрантов в России

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В России обсуждается вопрос создания нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику в стране. Об этом сообщили источники «Ведомостей».

Ведомство, как предполагается, будет напрямую подчиняться главе государства, как и МЧС, МИД, Минобороны, Минюст, ФСБ, Росгвардия и другие органы. Сейчас прорабатывается структура ведомства, при этом его окончательный вариант еще не определен, уточнили собеседники издания.

По их данным, созданное ведомство может совместить в себе полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Два источника газеты, в свою очередь, отмечают, что ведомство может получить статус агентства, находящегося в подчинении президента и обладающего такими же широкими полномочиями.

«Но это полностью прерогатива президента. Он слышит все предложения. А будет в итоге или нет новое ведомство, мы узнаем, когда президент выскажет свое мнение по структуре правительства», — считает депутат Госдумы, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре (ГП) ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции. Разобраться в ситуации ГП предстоит совместно с коллегами из МВД и другими правоохранительными органами.

Помимо этого, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец выступил с предложением ужесточить контроль на границе и создавать условия для социализации приезжающих в Россию мигрантов.

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      Анастасия Шейкина
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