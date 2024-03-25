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19:39, 25 марта 2024Россия

В России предложили ужесточить контроль за мигрантами

Экономист Зубец заявил о проблеме мигрантских гетто в России

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Нужно создавать условия для социализации приезжающих в России мигрантов, а также ужесточить контроль на границе. С таким предложением по миграционной политике выступил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец, передает «Абзац».

По мнению экономиста, поток мигрантов в Россию ограничивать полностью не стоит, так как мигранты обеспечивают темпы экономического роста в условиях нехватки рабочей силы. Проблема, считает Зубец, кроется в мигрантских гетто, где люди живут своей отдельной жизнью. В таких поселениях и распространяются радикальные идеи, заключает эксперт.

Зубец рассказывает, что для решения проблемы нужно социализировать работников, приезжающих в Россию. Для этого следует качественно преподавать русский язык, так как это нужно для погружения в культуру. «Нужен отсев на границе, более жесткий контроль за мигрантами, борьба с диаспорами, которые считают себя хозяевами в регионах. Коррупционеры, которые торговали российским гражданством, должны сесть в тюрьму», — предложил экономист.

Ранее гражданам Таджикистана в России посоветовали не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома на улицу по вечерам. Рекомендация поступила мигрантам от глав таджикских диаспор. При этом после теракта в «Крокус Сити Холле» главам таджикских диаспор не поступило ни одной жалобы на противоправное отношение к мигрантам из Таджикистана.

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      Варвара Кошечкина
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