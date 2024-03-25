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18:10, 25 марта 2024Россия

Мигрантам из Таджикистана в России рекомендовали не выходить на улицу

Гражданам Таджикистана в России рекомендовали по вечерам не выходить из дома
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гражданам Таджикистана в России посоветовали не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома на улицу по вечерам. Рекомендация поступила мигрантам от глав таджикских диаспор, пишет Baza в Telegram.

Кроме того, по информации источников издания, работодатели попросили сотрудников из числа граждан Таджикистана предоставить актуальную личную информацию, включая данные паспорта и сведения о месте жительства.

При этом, как отмечает канал, после теракта в «Крокус Сити Холле» главам таджикских диаспор не поступило ни одной жалобы на противоправное отношение к мигрантам из Таджикистана.

Ранее суд арестовал четверых уроженцев Таджикистана — 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобиар Файзова, — обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Их заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

24 марта глава Таджикистана Эмомали Рахмон в беседе с президентом России Владимиром Путиным осудил теракт в «Крокусе» и заявил о солидарности с российским народом. Кроме того, стало известно, что спецслужбы страны помогают российскому следствию.

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Вечером 22 марта группа террористов проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание, которое в результате обрушилось. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по предварительной информации, спасти не удалось. Неопознанными остаются около 100 тел.

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      Константин Лысяков
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