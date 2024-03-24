Глава Таджикистана в разговоре с Путиным осудил теракт в «Крокусе»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о солидарности с российским народом

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о солидарности с российским народом в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Такое заявление распространила пресс-служба президента республики, сообщает «Коммерсантъ».

Он подтвердил намерение совместно с Москвой продолжать борьбу с терроризмом и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

По делу о теракте накануне, 23 марта, задержаны 11 человек. В салоне автомобиля, где передвигались подозреваемые, найдены паспорта Таджикистана. При этом ранее Telegram-каналы распространяли ориентировки, в которых также были граждане Таджикистана, но МИД республики опроверг их причастность к преступлению.

Нападение произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в холл концертной площадки и открыли огонь по охране и посетителям, после чего подожгли помещение. В результате пожара зал полностью выгорел. По последним данным, погибли 133 человека, еще 154 пострадали.