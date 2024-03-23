МВД Таджикистана заявило о непричастности трех граждан к теракту в «Крокусе»

МВД Таджикистана: трое граждан из публикаций СМИ непричастны к теракту в Москве

Трое граждан Таджикистана, копии ориентировок на которых якобы были распространены в Telegram-каналах, непричастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Таджикистана.

По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов находятся сейчас в республике по месту жительства. А Рустам Назаров сейчас работает таксистом в Самаре, уточнили в МВД.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. Их задержали с разницей в несколько часов в Брянской области.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что задержанные являются гражданами России. Подозреваемые приехали в РФ из стран ближнего зарубежья и получили российский паспорт.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.