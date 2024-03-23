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12:35, 23 марта 2024Силовые структуры

Террористов из «Крокуса» поймали и везут в Москву. Они планировали прорваться на Украину

ФСБ: задержанных в Брянской области террористов везут в Москву

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. Их задержали с разницей в несколько часов в Брянской области. В настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

Террористы планировали перейти российско-украинскую границу

По данным Центра общественных связей ФСБ, террористы тщательно спланировали теракт в «Крокус Сити Холле». Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины и имели контакты на украинской стороне. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.

По данным Telegram-канал Shot, у предполагаемых террористов был обозначен примерный «квадрат», где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не могли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не доехали до украинской границы 100 километров.

«Бойцам, не давшим им уйти, — поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно», — отметила она.

Спецслужбы задержали машину с предполагаемыми террористам в Брянской области

В ночь на 23 марта силовики обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области белый Renault Symbol, подходящий под ориентировку полиции. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе погони по автомобилю была открыта стрельба, и он перевернулся.

Фото: Vitaly Smolnikov / AP

В салоне находились четыре человека: 37-летний Насридинов Махмадрасул, 51-летний Исмонов Ривожидин, 21-летний Сафолзода Шохинджонн и 29-летний Назаров Рустам. После остановки транспортного средства двое из них сразу бросились в бега, еще двоих задержали.

При обыске машины силовики обнаружили пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ , а также несколько паспортов.

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      Варвара Кошечкина
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