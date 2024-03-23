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09:22, 23 марта 2024Силовые структуры

Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Baza сообщила о личностях четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Стали известны личности четырех из шести подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Mash, в Навлинском районе Брянской области остановили белый Renault Symbol, на котором могли передвигаться террористы. Внутри находились четверо граждан Таджикистана.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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