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11:10, 24 марта 2024Россия

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 154 человек

Фото: Guo Feizhou / Globallookpress.com

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» снова возросло. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

Ведомство обновило список пострадавших, теперь в нем числится 154 человека.

Ранее МЧС России докладывало, что в результате атаки террористов в Красногорске пострадали 152 человека, 133 человека не выжили, в том числе трое детей.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после начался пожар. 24 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.

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      Варвара Кошечкина
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