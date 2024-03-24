Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 154 человек

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» снова возросло. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

Ведомство обновило список пострадавших, теперь в нем числится 154 человека.

Ранее МЧС России докладывало, что в результате атаки террористов в Красногорске пострадали 152 человека, 133 человека не выжили, в том числе трое детей.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после начался пожар. 24 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.