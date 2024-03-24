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07:51, 24 марта 2024Россия

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло

МЧС: число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 152

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске пострадали 152 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Согласно уточненным данным, 133 человека погибли, в том числе трое детей.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после начался пожар.

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.

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      Марина Совина
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