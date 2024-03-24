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09:44, 24 марта 2024Россия

Владелец «Крокуса» рассказал о роли системы безопасности в поимке террористов

Владелец «Крокуса» Агаларов заявил о попытках боевиков уничтожить записи с камер

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Отследить и задержать боевиков, устроивших теракт в московском «Крокус Сити Холле», удалось с помощью камер видеонаблюдения, установленных в рамках системы безопасности комплекса. Об этом телеканалу РБК рассказал владелец «Крокуса» Араз Агаларов.

По его словам, террористы хотели не только перебить как можно больше людей с помощью оружия, но и уничтожить сам концертный зал, чтобы другие его посетители сгорели заживо. Для этого все вокруг заливали керосином и бензином.

Вместе с помещением должны были сгореть и записи происходящего, однако руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, и спасатели смогли не допустить возгорания. В результате правоохранители смогли узнать, каковы были маршруты отхода, увидеть номер машины и организовать охоту за ней.

Агаларов заявил, что концертного зала фактически больше нет, там сгорело абсолютно все. Однако системы пожаротушения сработали исправно и смогли несколько часов сдерживать огонь до такого уровня, что помещение сохраняло целостность. Благодаря их работе большинству людей удалось выйти из охваченного огнем здания живыми.

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«Потому что, вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей», — объяснил он.

В свою очередь, бывший вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов высоко оценил работу сотрудников комплекса, в том числе охраны. Никто не покинул территории, они делали все, что могли: помогали пожарным, выносили раненых и убитых. «Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — заключил он.

По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека. Разбор завалов и поисковая операция продолжаются. Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура.

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      Платон Щукин
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