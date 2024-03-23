«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»

Глава РФ Путин: со стороны Украины готовили окно для террористов из «Крокуса»

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Глава государства назвал произошедшее кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу», — сказал президент.

Путин сравнил террористов из «Крокуса» с нацистами

Российский лидер сообщил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» найдены и задержаны.

По его словам, преступники, совершившие теракт, хладнокровно и целенаправленно шли убивать, расстреливать людей в упор. Глава государства отметил, что именно так когда-то действовали нацисты, «творившие расправы на оккупированных территориях».

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Президент подчеркнул, что террористов ждет только возмездие и забвение, «будущего у них нет».

Российский лидер заявил о подготовке на Украине «окна» для побега террористов

Террористы, устроившие стрельбу в концертном зале в «Крокус Сити Холле», двинулись в сторону Украины, где, согласно предварительным данным, для них было подготовлено «окно» для перехода госграницы, сообщил Путин.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

По данным Центра общественных связей ФСБ, террористы тщательно спланировали теракт в «Крокус Сити Холле». Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины и имели контакты на украинской стороне.

По данным Telegram-канал Shot, у предполагаемых террористов был обозначен примерный «квадрат», где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не смогли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.

По информации главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, террористы не доехали 100 километров до украинской границы.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура

Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура и выразил глубокие соболезнования родственникам тех, кто стал жертвой теракта.

«Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал президент.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент уточнил, что во всех регионах страны были введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул глава государства.