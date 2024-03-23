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15:35, 23 марта 2024Россия

Путин объявил об антитеррористических мерах в Москве и области

Президент Путин объявил об антитеррористических мерах в Москве и области

Фото: Vitaly Smolnikov / AP

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных антитеррористических мерах в Москве и области, а также во всех регионах страны после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Трансляцию выступления главы государства ведет «Первый канал».

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул глава государства.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что российские спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.

По данным Центра общественных связей ФСБ, террористы тщательно спланировали теракт. Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины, однако их задержали.

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      Варвара Кошечкина
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