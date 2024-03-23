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14:50, 23 марта 2024Россия

В России сообщили об усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе»

Депутат Швыткин сообщил об усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе»
СюжетПожары в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что российские спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. О дополнительных мерах безопасности депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Спецслужбы сориентированы на усиленный вариант несения службы. Прежде всего приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, в том числе в аэропортах, на железнодорожных вокзалах. Безусловно, [спецслужбы] сориентированы на возможных лиц, представляющих оперативный интерес, которые могут быть причастны к совершению тех или иных противоправных деяний», — сообщил Швыткин.

Я думаю, что население нашей страны с полным пониманием относится к необходимым дополнительным мерам. Только собранность, отсутствие паники и единение позволят противостоять этому чудовищному злу

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне
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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Как уточнил глава ФСБ, среди них — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.

По данным Центра общественных связей ФСБ, террористы тщательно спланировали теракт. Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.

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      Алена Шевченко
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