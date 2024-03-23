Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:52, 23 марта 2024Силовые структуры

Более 60 погибших, оружие и множество патронов. Следственный комитет показал место теракта в «Крокус Сити Холле»

СК РФ: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло более 60 человек
СюжетПожар в Москве:

Кадр: СК РФ

Следователи, криминалисты и эксперты совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет России опубликовал видео с места теракта, на кадрах — тела погибших, множество патронов и оружие, с которым террористы напали на посетителей концертного зала.

Криминалисты изучают вещдоки на месте теракта

Криминалисты изучают вещдоки на месте теракта

Кадр: СК РФ

Возбуждено уголовное дело о теракте, расследование на месте теракта координирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Материалы по теме:
Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?
Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле».Что говорят о теракте в России и мире?
22 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024

Следственный комитет сообщил о более чем 60 погибших

Следственный комитет предварительно установил, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.

Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться

СК РФ
Следователи осматривают тела жертв в «Крокус Сити Холл»

Следователи осматривают тела жертв в «Крокус Сити Холл»

Кадр: СК РФ

До этого Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Среди них семеро детей. В ведомстве уточнили, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство доставленных в больницы людей огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Следовали изъяли вещдоки с места преступления и показали, чем были вооружены террористы

Следователи осмотрели место преступления, изъяли вещественные доказательства для дальнейшего проведения экспертиз.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические

СК РФ

Следственный комитет также изымает записи с камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств теракта.

СК РФ показал на видео оружие террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле». На кадрах, распространенных ведомством, виден автомат камуфляжной расцветки, магазины к нему, патроны, в том числе не отстрелянные, нагрудные разгрузки.

Обнаружено оружие нападавших

Обнаружено оружие нападавших

Кадр: СК РФ

На месте теракта следователи нашли карабин Сайга TR3, а также перевязанные изолентой магазины под патроны двух калибров: 5,45 для Сайги и 7,62 для автомата Калашникова.

До этого Shot сообщал, что открывшие стрельбу в «Крокус Сити Холле» были вооружены различными модификациями охотничьих ружей. Среди вооружений названы карабины «Вепрь» и «Сайга» с 12-м и 410-м калибрами.

Следственный комитет высказался о судьбе террористов

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко ответила на вопрос, что произошло с террористами, атаковавшими концертный зал, пойманы ли они.

Пока это преждевременная информация

Светлана Петренкоофициальный представитель СК РФ

Ранее появились первые сведения о лицах, атаковавших «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По информации «Коммерсанта», террористы — молодые люди, славяне, выше среднего роста. Не исключена их принадлежность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

Позднее появилось первое фото террористов. На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле. Две машины, по предварительной информации, объявили в розыск.

Материалы по теме:
«Открывайте газ и идите в школу» Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
«Открывайте газ и идите в школу»Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
1 марта 2024
«Подожгли зал и стреляли из автоматов» В «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Что говорят очевидцы атаки террористов?
«Подожгли зал и стреляли из автоматов»В «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Что говорят очевидцы атаки террористов?
Сегодня

СК не подтвердил обнаружение взрывного устройства на теле погибшего в «Крокусе»

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко опровергла информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших в «Крокус Сити Холле».

Не могу подтвердить информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших

Светлана Петренкоофициальный представитель СК РФ

Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство на теле одного из погибших, которых переносили в зал для осмотра и опознания, обнаружил врач. Прибор был похож на кардиомонитор, но насторожил медика, он был обвязан скотчем, а на торсе мужчины находился чем-то заполненный пояс. Саперы определили, что это было именно взрывное устройство.

Shot уточнил, что СВУ нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе, территорию оцепили. Личность погибшего не установлена.

Путину доложили о ходе расследования

Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе российского лидера.

Доклад также представил глава МЧС Александр Куренков. Он рассказал о мерах, принятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим.

Владимир Путин провел разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко, которые доложили о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта

пресс-служба президента России

Путин пожелал выздоровления пострадавшим из-за теракта, а также выразил благодарность медикам.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Около 01:00 23 марта огонь был локализован. Площадь пожара достигла 12900 квадратных метров. У здания комплекса обрушилась крыша.

Около 4:30 утра губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что возгорание ликвидировано. Все пострадавшие в результате при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были эвакуированы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Более 60 погибших, оружие и множество патронов. Следственный комитет показал место теракта в «Крокус Сити Холле»

      На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар

      Над Брянской областью сбили второй беспилотник

      Над Брянской областью уничтожили беспилотник

      Появились первые кадры с обвалившимися конструкциями «Крокус Сити Холла»

      Всех пострадавших эвакуировали из «Крокуса»

      Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о сохранении открытого горения в «Крокусе» после теракта

      Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

      Над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше