Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Главы силовых ведомств доложили Путину о расследовании теракта в «Крокусе»

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.