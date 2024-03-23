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03:19, 23 марта 2024Силовые структуры

Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Главы силовых ведомств доложили Путину о расследовании теракта в «Крокусе»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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