Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:57, 22 марта 2024Россия

Стало известно о нескольких обрушениях кровли в горящем «Крокусе»

В горящем «Крокус Сити Холле» под Москвой несколько раз обрушилась кровля
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При пожаре в «Крокус Сити Холле» под Москвой произошло несколько обрушений кровли. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Пожар тушат более 320 человек и свыше 130 единиц техники, к работе также привлечены вертолеты. Пожарные еще не локализовали возгорание.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, его площадь составляет более 12 тысяч квадратных метров. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. Предварительно, они забаррикадировались внутри здания. Известно, что в горящем здании еще могут находиться люди. Силовики уже начали его штурм.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить

      Теракт в «Крокус Сити Холле»: террористы расстреляли десятки людей. Главное о трагедии

      Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      Архивное фото

      Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше