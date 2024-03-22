Стало известно о нескольких обрушениях кровли в горящем «Крокусе»

В горящем «Крокус Сити Холле» под Москвой несколько раз обрушилась кровля

При пожаре в «Крокус Сити Холле» под Москвой произошло несколько обрушений кровли. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Пожар тушат более 320 человек и свыше 130 единиц техники, к работе также привлечены вертолеты. Пожарные еще не локализовали возгорание.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, его площадь составляет более 12 тысяч квадратных метров. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. Предварительно, они забаррикадировались внутри здания. Известно, что в горящем здании еще могут находиться люди. Силовики уже начали его штурм.