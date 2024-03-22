RT: террористы забаррикадировались внутри «Крокус Сити Холла»

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы забаррикадировались внутри здания. Об этом сообщает RT.

В штурме концертного зала участвует спецназ Росгвардии и ФСБ. Террористы укрываются в одном из помещений.

ФСБ сообщила новые данные по жертвам теракта: 40 человек погибли и свыше 100 пострадали.

В настоящее время силовики оцепили заминированный автомобиль у здания концертного зала. Эвакуация людей продолжается.