Силовые структуры
Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы забаррикадировались внутри здания
RT: террористы забаррикадировались внутри «Крокус Сити Холла»
Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы забаррикадировались внутри здания. Об этом сообщает RT.
В штурме концертного зала участвует спецназ Росгвардии и ФСБ. Террористы укрываются в одном из помещений.
ФСБ сообщила новые данные по жертвам теракта: 40 человек погибли и свыше 100 пострадали.
В настоящее время силовики оцепили заминированный автомобиль у здания концертного зала. Эвакуация людей продолжается.