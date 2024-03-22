Число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити» возросло до 144 человек

Число пострадавших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити» в Подмосковье возросло до 144 человек. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, из 144 пострадавших в больницы доставили 77. Подробностей об их состоянии не приводится.

Согласно официальным данным, врачи не смогли спасти 40 человек. Как сообщали ранее в Центре общественных связей ФСБ, более 100 человек пострадали.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник», в здании начался пожар. Его площадь, по последним данным, составила более 12 тысяч квадратных метрах. Позднее очевидцы сообщили о нескольких стрелках в камуфляжной форме.