Mash: площадь пожара в «Крокус Сити Холле» достигла 12900 квадратных метров

Площадь возгорания в «Крокус Сити Холле» достигла 12900 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По их данным, сотрудники МЧС России продолжают попытки локализовать пожар с земли и с воздуха.

Помимо того, источник ТАСС в ведомстве опроверг сообщения о локализации пожара, которые ранее опубликовали ряд СМИ и Telegram-каналов.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Затем появилась информация о возгорании в здании.

Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы. По словам свидетелей произошедшего, на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах.

По данным ФСБ, более 100 человек пострадало, до 40 спасти не удалось.