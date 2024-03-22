Площадь пожара в «Крокус Сити Холле» достигла 12900 квадратных метров
Площадь возгорания в «Крокус Сити Холле» достигла 12900 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По их данным, сотрудники МЧС России продолжают попытки локализовать пожар с земли и с воздуха.
Помимо того, источник ТАСС в ведомстве опроверг сообщения о локализации пожара, которые ранее опубликовали ряд СМИ и Telegram-каналов.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Затем появилась информация о возгорании в здании.
Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы. По словам свидетелей произошедшего, на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах.
По данным ФСБ, более 100 человек пострадало, до 40 спасти не удалось.