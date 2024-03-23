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03:51, 23 марта 2024Россия

Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления

Путин пожелал выздоровления пострадавшим из-за теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на вице-премьера страны Татьяну Голикову.

Голикова рассказала, что вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко она доложила Путину о состоянии здоровья пациентов. «Президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», — отметила она по итогам визита в НИИ имени Склифосовского.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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