В СК подтвердили гибель более 60 человек при теракте в «Крокусе»

В СК РФ заявили о гибели более 60 человек при теракте в «Крокусе»

В Следственном комитете России (СК РФ) заявили, что, согласно предварительной информации, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли более 60 человек. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В СК уточнили, что сейчас производится осмотр тел погибших. По предварительным данным, в результате теракта погибли более 60 человек. «К сожалению, количество жертв может увеличиться», — допустили в публикации.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.