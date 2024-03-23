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03:29, 23 марта 2024Силовые структуры

В СК подтвердили гибель более 60 человек при теракте в «Крокусе»

В СК РФ заявили о гибели более 60 человек при теракте в «Крокусе»

Фото: Unsplash

В Следственном комитете России (СК РФ) заявили, что, согласно предварительной информации, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли более 60 человек. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В СК уточнили, что сейчас производится осмотр тел погибших. По предварительным данным, в результате теракта погибли более 60 человек. «К сожалению, количество жертв может увеличиться», — допустили в публикации.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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