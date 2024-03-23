На одном из погибших в «Крокусе» нашли похожий на взрывное устройство предмет

Shot: похожий на СВУ предмет нашли на одежде одного из погибших в «Крокусе»

На одежде одного из погибших в «Крокус Сити Холле» нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Его нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе», — уточняется в публикации. Личность погибшего неизвестна.

Отмечается, что территория вокруг штаба оцеплена, там работают взрывотехники. Штаб находится примерно в ста метрах от концертного зала.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.