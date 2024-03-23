В СК высказались о судьбе террористов из «Крокус Сити Холла»

СК России: данные о судьбе нападавших на «Крокус» террористов преждевременные

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко на вопрос о том, что с террористами, устроившими теракт в «Крокус Сите Холле», заявила, что пока это преждевременная информация. Об этом пишет РИА Новости.

Она ответила на вопрос о судьбе нападавших террористов, поймали ли их. «Пока это преждевременная информация», — высказалась Петренко.

Ранее стало известно, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли более 60 человек.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».