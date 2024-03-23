Следователи опровергли обнаружение взрывного устройства на погибшем в «Крокусе»

СК не подтвердил обнаружение взрывного устройства на теле погибшего в «Крокусе»

Следственный комитет опроверг информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводит ТАСС.

«Не могу подтвердить информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших», — отметила она.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство на теле одного из погибших, которых переносили в зал для осмотра и опознания, обнаружил врач. Прибор был похож на кардиомонитор, но насторожил медика.

Отмечалось, что бомба была обклеена скотчем, а вокруг тела мужчины обмотан чем-то заполненный пояс. Саперы определили, что это было именно взрывное устройство.

Shot уточнил, что СВУ нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе, территорию оцепили. Личность погибшего не установлена.