Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:28, 23 марта 2024Силовые структуры

Следователи опровергли обнаружение взрывного устройства на погибшем в «Крокусе»

СК не подтвердил обнаружение взрывного устройства на теле погибшего в «Крокусе»

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет опроверг информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводит ТАСС.

«Не могу подтвердить информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших», — отметила она.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство на теле одного из погибших, которых переносили в зал для осмотра и опознания, обнаружил врач. Прибор был похож на кардиомонитор, но насторожил медика.

Отмечалось, что бомба была обклеена скотчем, а вокруг тела мужчины обмотан чем-то заполненный пояс. Саперы определили, что это было именно взрывное устройство.

Shot уточнил, что СВУ нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе, территорию оцепили. Личность погибшего не установлена.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы не допустить гибели людей». Посольство США объяснило предупреждение об угрозе терактов. Верят ли этому в России?

      Жители ближайших к «Крокус Сити Холлу» домов принесли спасателям еду и чай

      Мурашко раскрыл подробности об оказании помощи пострадавшим при теракте

      Следователи опровергли обнаружение взрывного устройства на погибшем в «Крокусе»

      Следственный комитет показал кадры из атакованного террористами «Крокуса»

      МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокусе»

      В Белом доме высказались о контактах Байдена с Путиным после теракта

      Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»

      Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления

      В США рассказали о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше