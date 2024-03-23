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04:54, 23 марта 2024Россия

Стало известно о ликвидации пожара в здании «Крокус Сити Холла»

Губернатор Подмосковья Воробьев: пожар в «Крокус Сити Холле» ликвидирован

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пожар в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье ликвидирован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, очаги возгорания еще остались, продолжается пролив конструкций. «Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован», — подчеркнул чиновник.

О нападении на посетителей торгово-развлекательного комплекса стало известно вечером 22 марта. Затем в здании вспыхнул пожар. Около 01:00 23 марта огонь был локализован. Площадь пожара достигла 12900 квадратных метров.

У здания также обрушилась кровля.

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      Марина Совина
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