Пожар в здании «Крокус Сити Холла» локализован
МЧС России: пожар в здании «Крокус Сити Холла» локализованСюжетПожар в Москве:ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:
Пожар в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье удалось локализовать, принимаются меры для полной ликвидации огня, сообщили в пресс-службе МЧС России. Об этом пишет ТАСС.
«Пожар в "Крокусе" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в горящем «Крокус Сити Холле» под Москвой несколько раз обрушилась кровля. Сообщалось, что площадь пожара достигла 12900 квадратных метров.