МЧС России: пожар в здании «Крокус Сити Холла» локализован

Пожар в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье удалось локализовать, принимаются меры для полной ликвидации огня, сообщили в пресс-службе МЧС России. Об этом пишет ТАСС.

«Пожар в "Крокусе" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в горящем «Крокус Сити Холле» под Москвой несколько раз обрушилась кровля. Сообщалось, что площадь пожара достигла 12900 квадратных метров.