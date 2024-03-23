Следственный комитет показал кадры из атакованного террористами «Крокуса»

Следственный комитет показал кадры из «Крокуса» после теракта

Видео: СК РФ

Следственный комитет (СК) показал видео из атакованного террористами «Крокуса Сити Холла», оно опубликованы на сайте ведомства.

На кадрах с места происшествия видно оружие нападавших, патроны и магазины к автоматам, а также жертвы теракта.

Следователи сообщили, что идет осмотр тел, изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.

22 марта в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Их личности выясняются.

В Следственном комитете заявили, что жертвами происшествия стали 60 человек.