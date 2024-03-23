Силовые структуры
Появилось первое фото напавших на «Крокус Сити Холл» террористов
Shot опубликовал первое фото напавших на «Крокус Сити Холл» террористов
Появилось первое фото террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле.
Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.