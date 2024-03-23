Минздрав опубликовал список из 145 пострадавших при стрельбе в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он размещен на сайте ведомства.

Среди пострадавших семеро детей. В Минздраве уточнили, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Других подробностей об этом не приводится.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Силовики уже начали штурм здания — внутри него, по предварительным данным, забаррикадировались стрелки.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. По рассказам очевидцев, в начале нападения преступники выбежали из автомобиля у главного входа и выбросили из него светошумовые гранаты.