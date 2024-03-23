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00:08, 23 марта 2024Россия

Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

Очевидец: к «Крокусу» подъехал микроавтобус, из него выскочили шесть человек

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Перед началом нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье к зданию подъехал микроавтобус, из которого выскочили шесть человек. Об этом рассказал очевидец, его слова приводит Telegram-канал Shot.

«На скорости подъехал микроавтобус, боковая дверь открылась, выбросили светошумовые гранаты, выскочили шесть бородатых человек кавказской наружности и начали стрелять», — приводятся слова очевидца.

По его словам, стрелки были без балаклав. Они открыли беспорядочный огонь по людям, которые были у входа в концертный зал, а затем ворвались в здание.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, его площадь составляет более 12 тысяч квадратных метров. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. Предварительно, они забаррикадировались внутри здания. Также появлялись сообщения о том, что преступники могли скрыться.Известно, что в горящем здании еще могут находиться люди. Силовики уже начали его штурм.

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      Анастасия Шейкина
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