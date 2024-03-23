Путин подтвердил задержание террористов из «Крокуса»

Путин подтвердил задержание всех стрелявших террористов из «Крокуса»

Президент России Владимир Путин сообщил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» найдены и задержаны. Об этом он рассказал в своем телеобращении.

«Все те, кто стрелял и убивал людей — найдены и задержаны», — сказал президент.

Он добавил, что они двигались в сторону Украины, где было подготовлено «окно» для перехода границы.

Президент подчеркнул, что террористов ждет только возмездие и забвение, «будущего у них нет».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Как уточнил глава ФСБ, среди них — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.