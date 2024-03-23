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15:34, 23 марта 2024Россия

Путин назвал произошедшее в «Крокусе» кровавым терактом

Путин назвал стрельбу в «Крокус Сити холле» кровавым терактом

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал кровавым терактом произошедшее в концертном зале «Крокус Сити» под Москвой. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также выразил глубокие соболезнования родственникам тех, кто стал жертвой теракта. Он объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

Путин пообещал установить и покарать каждого преступника, причастного к подготовке в теракте в концертном зале в Подмосковье. Сейчас спецслужбы работают для выявления пособников террористов.

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      Анастасия Шейкина
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