Путин назвал произошедшее в «Крокусе» кровавым терактом

Путин назвал стрельбу в «Крокус Сити холле» кровавым терактом

Президент России Владимир Путин назвал кровавым терактом произошедшее в концертном зале «Крокус Сити» под Москвой. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также выразил глубокие соболезнования родственникам тех, кто стал жертвой теракта. Он объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.

Путин пообещал установить и покарать каждого преступника, причастного к подготовке в теракте в концертном зале в Подмосковье. Сейчас спецслужбы работают для выявления пособников террористов.