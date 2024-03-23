«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста

Посетитель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и спас людей

Один из посетителей «Крокус Сити Холла», пришедших на выступление группы «Пикник», сумел разоружить и обезвредить террориста с автоматом.

По словам очевидцев, действия мужчины позволили нескольким десяткам человек уйти через запасной выход.

Террориста удалось обезвредить во время перезарядки автомата

Как рассказал мужчина, пожелавший скрыть свое имя, в момент нападения они с женой находились в бельэтаже. Он заметил, как террорист, хладнокровно стрелявший по людям, выходит из-за перегородки.

Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове посетитель «Крокус Сити Холла»

В этот момент на помощь прибежал еще один мужчина и тоже стал бить террориста. «И мы его вырубили», — добавил он.

Мужчина добавил, что после обезвреживания нападавшего не смог найти жену в зале. Он выбежал через запасной выход и нашел супругу на парковке.

Многие зрители приняли происходящее за фейерверк

О подвиге мужчины ранее рассказала 61-летняя Елена, эвакуировавшаяся из здания вместе с дочерью и знакомым. Она сообщила, что они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. По ее словам, сначала многие зрители приняли происходящее за фейерверк, но поняли, что надо уходить.

Многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов, который расстреливал всех бежавших в ту сторону.

Все напирали, чтобы быстрее пройти через сцену. Никто не понимал, что около сцены тоже стоял террорист. (...) Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил Елена посетительница «Крокус Сити Холла»

Елена отметила, что благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход. «Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас», — добавила она.

Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего террориста

О подвиге мужчины узнали и в Следственном комитете (СК) России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить его к ведомственной награде.

В СК подтвердили, что мужчина, пытаясь защитить супругу от стрелков, набросился на одного из них, а затем разоружил и обезвредил. После этого другие посетители смогли покинуть зал.