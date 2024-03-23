Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 23 марта 2024Россия

«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста

Посетитель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и спас людей
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Один из посетителей «Крокус Сити Холла», пришедших на выступление группы «Пикник», сумел разоружить и обезвредить террориста с автоматом.

По словам очевидцев, действия мужчины позволили нескольким десяткам человек уйти через запасной выход.

Террориста удалось обезвредить во время перезарядки автомата

Как рассказал мужчина, пожелавший скрыть свое имя, в момент нападения они с женой находились в бельэтаже. Он заметил, как террорист, хладнокровно стрелявший по людям, выходит из-за перегородки.

Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове

посетитель «Крокус Сити Холла»

В этот момент на помощь прибежал еще один мужчина и тоже стал бить террориста. «И мы его вырубили», — добавил он.

Мужчина добавил, что после обезвреживания нападавшего не смог найти жену в зале. Он выбежал через запасной выход и нашел супругу на парковке.

Кадр: smotrim.ru

Многие зрители приняли происходящее за фейерверк

О подвиге мужчины ранее рассказала 61-летняя Елена, эвакуировавшаяся из здания вместе с дочерью и знакомым. Она сообщила, что они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. По ее словам, сначала многие зрители приняли происходящее за фейерверк, но поняли, что надо уходить.

Кадр: Telegram-канал Mash

Многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов, который расстреливал всех бежавших в ту сторону.

Все напирали, чтобы быстрее пройти через сцену. Никто не понимал, что около сцены тоже стоял террорист. (...) Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил

Елена посетительница «Крокус Сити Холла»

Елена отметила, что благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход. «Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас», — добавила она.

Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего террориста

О подвиге мужчины узнали и в Следственном комитете (СК) России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить его к ведомственной награде.

В СК подтвердили, что мужчина, пытаясь защитить супругу от стрелков, набросился на одного из них, а затем разоружил и обезвредил. После этого другие посетители смогли покинуть зал.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить

      Теракт в «Крокус Сити Холле»: террористы расстреляли десятки людей. Главное о трагедии

      В «Крокусе» нашли автомат Калашникова с надписью «За свободу России»

      Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

      «Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» привезли в Москву

      Террориста из «Крокуса» допросили в реанимации через переводчика

      Госсекретарь США осудил теракт в «Крокусе»

      В «Крокусе» нашли автомат Калашникова с надписью «За свободу России»

      Воробьев заявил об опознании 50 погибших в теракте в «Крокусе»

      Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

      Путин уточнил механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

      В Совете Федерации призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

      Режиссер Кустурица высказался о целях врагов России

      Многодетная мать с мужем и сыном пропали после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше