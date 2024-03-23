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16:25, 23 марта 2024Россия

Посетитель «Крокуса» рассказал об обезвреживании террориста с автоматом

Посетитель «Крокуса» обезвредил террориста во время перезарядки автомата

Кадр: Telegram-канал Mash

Один из посетителей концертного зала «Крокус», пришедших на выступление группы «Пикник», сумел разоружить и обезвредить террориста с автоматом. Об этом он рассказал «Россия 24».

По словам мужчины, в момент нападения они с женой находились в бельэтаже. Он заметил, как террорист, хладнокровно стрелявший по людям, выходит из-за перегородки и начинает перезаряжать автомат.

«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», — поделился он.

Мужчина подбежал к террористу, схватил его оружие и потянул вниз, а другой рукой нанес несколько ударов по голове. К нему подбежал второй посетитель концертного зала и помог обезвредить нападавшего. После того как тот был нейтрализован, зрителям удалось выбежать из зала.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько неизвестных взяли под контроль концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по зрителям из автоматов, после чего подожгли здание.

Директор ФСБ Александр Бортников отчитался Владимиру Путину о задержании 11 человек, связанных с нападением на концертный зал. По словам президента, всех исполнителей теракта удалось поймать до того, как они добрались до границы Украины, где им подготовили окно для перехода на территорию другой страны.

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      Вячеслав Агапов
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