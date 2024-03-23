Обезвредившего террориста во время стрельбы в «Крокусе» мужчину наградят

Глава СК представил к награде мужчину, обезвредившего террориста в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов с автоматом во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мужчина, пытаясь защитить супругу от стрелков, набросился на одного из них, а затем разоружил и обезвредил. После этого другие посетители смогли покинуть зал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о представлении к государственным наградам бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов из «Крокус Сити Холла».

Стрельба в красногорском «Крокусе» произошла вечером 22 марта. Возбуждено уголовное дело о теракте.

