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16:02, 23 марта 2024Россия

Участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата» представят к госнаградам

Кадыров: бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов, наградят

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бойцов «Ахмата», участвовавших в задержании террористов из «Крокус Сити Холла», представят к госнаградам. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram.

«Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов "Ахмат" и заявил, что они будут представлены к государственным наградам», — написал глава Чечни.

Ранее стало известно, что дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны принимали участие в задержании террористов из «Крокус Сити Холл».

Чеченские бойцы приехали по заданным координатам к месту поиска террористов в три часа ночи. Они обследовали местность вместе с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа Вооруженных сил России. Ни один из силовиков не пострадал. Они справились с поставленной задачей и задержали подозреваемых живыми.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» вечером 22 марта.

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      Екатерина Кашурникова
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