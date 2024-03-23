Бойцы «Ахмата» приняли участие в задержании террористов

Кадыров: бойцы «Ахмата» принимали участие в задержании террористов

Дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны принимали участие в задержании террористов из «Крокус Сити Холл». Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram.

По его словам, чеченские бойцы приехали по заданным координатам к месту поиска террористов в три часа ночи. Они обследовали местность вместе с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа Вооруженных сил России.

Отмечается, что ни один из силовиков не пострадал. Они справились с поставленной задачей и задержали подозреваемых живыми.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» вечером 22 марта.

