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14:14, 23 марта 2024Силовые структуры

Бойцы «Ахмата» приняли участие в задержании террористов

Кадыров: бойцы «Ахмата» принимали участие в задержании террористов
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Река / ТАСС

Дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны принимали участие в задержании террористов из «Крокус Сити Холл». Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram.

По его словам, чеченские бойцы приехали по заданным координатам к месту поиска террористов в три часа ночи. Они обследовали местность вместе с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа Вооруженных сил России.

Отмечается, что ни один из силовиков не пострадал. Они справились с поставленной задачей и задержали подозреваемых живыми.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» вечером 22 марта.

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      Екатерина Кашурникова
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