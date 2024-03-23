Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и спас людей

Один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала 61-летняя Елена, эвакуировавшаяся из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельетаже, когда началась стрельба. По ее словам, сначала зрители подумали, что это фейерверк, но потом начали спасаться. Многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал в ту сторону.

Обезвредить преступника смог один из посетителей. Он прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход. При этом Елена не знает, остался жив мужчина или нет.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших при атаке террористов в «Крокус Сити Холле» притворилась мертвой, чтобы спастись.