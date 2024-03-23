Пострадавшая при теракте в «Крокусе» притворилась мертвой и спаслась

Пострадавшая при атаке террористов на «Крокус» притворилась мертвой и спаслась

Одна из пострадавших при атаке террористов в «Крокус Сити Холле» притворилась мертвой, чтобы спастись. О случившемся девушка рассказала в Telegram-канале «112».

Пострадавшая поделилась, что для того, чтобы выжить, она притворилась мертвой и упала на пол. По людям рядом один из нападавших открыл огонь. По словам очевидицы теракта, неизвестные застрелили на ее глазах девушку.

«Они стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них обратно забежал и начал стрелять по людям», — рассказала она.

После того, как стало разгораться пламя, девушка смогла спастись. Сейчас она в больнице, ей диагностировали сильные ожоги по всему телу. В настоящее время врачи оказывают ей всю необходимая помощь.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холле» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар.

Ранее депздрав Москвы опубликовал список госпитализированных после теракта.