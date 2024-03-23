Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:34, 23 марта 2024Из жизни

Пострадавшая при теракте в «Крокусе» притворилась мертвой и спаслась

Пострадавшая при атаке террористов на «Крокус» притворилась мертвой и спаслась
СюжетПожар в Москве:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Одна из пострадавших при атаке террористов в «Крокус Сити Холле» притворилась мертвой, чтобы спастись. О случившемся девушка рассказала в Telegram-канале «112».

Пострадавшая поделилась, что для того, чтобы выжить, она притворилась мертвой и упала на пол. По людям рядом один из нападавших открыл огонь. По словам очевидицы теракта, неизвестные застрелили на ее глазах девушку.

«Они стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них обратно забежал и начал стрелять по людям», — рассказала она.

После того, как стало разгораться пламя, девушка смогла спастись. Сейчас она в больнице, ей диагностировали сильные ожоги по всему телу. В настоящее время врачи оказывают ей всю необходимая помощь.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холле» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар.

Ранее депздрав Москвы опубликовал список госпитализированных после теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы не допустить гибели людей». Посольство США объяснило предупреждение об угрозе терактов. Верят ли этому в России?

      Жители ближайших к «Крокус Сити Холлу» домов принесли спасателям еду и чай

      Мурашко раскрыл подробности об оказании помощи пострадавшим при теракте

      Следователи опровергли обнаружение взрывного устройства на погибшем в «Крокусе»

      Следственный комитет показал кадры из атакованного террористами «Крокуса»

      МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокусе»

      В Белом доме высказались о контактах Байдена с Путиным после теракта

      Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»

      Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления

      В США рассказали о предупреждении Москвы о готовящемся теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше