Депздрав Москвы опубликовал список госпитализированных после теракта

Депздрав: 80 человек госпитализированы в Москве после теракта в «Крокусе»

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список граждан, госпитализированных в столичные медучреждения после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.