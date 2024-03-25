Стало известно о помощи спецслужб Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Таджикистан помогает следствию РФ в деле о теракте в «Крокусе»

Таджикистан помогает российскому следствию по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в спецслужбах республики.

«Мы тесно и оперативно сотрудничаем с российскими следственными органами в связи с арестом граждан Таджикистана», — заявил собеседник агентства. Кроме того, в МВД Таджикистана проинформировали, что с Россией работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте.

Ранее стало известно, что Москва работает со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом граждан республики по делу о теракте. Отмечалось, что российская сторона получает содействие и ощущает поддержку.

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов были заключены под стражу до 22 мая 2024 года.