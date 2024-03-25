Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 25 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о помощи спецслужб Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Таджикистан помогает следствию РФ в деле о теракте в «Крокусе»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Таджикистан помогает российскому следствию по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в спецслужбах республики.

«Мы тесно и оперативно сотрудничаем с российскими следственными органами в связи с арестом граждан Таджикистана», — заявил собеседник агентства. Кроме того, в МВД Таджикистана проинформировали, что с Россией работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте.

Ранее стало известно, что Москва работает со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом граждан республики по делу о теракте. Отмечалось, что российская сторона получает содействие и ощущает поддержку.

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов были заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Косатки начали загонять китов в каньон и душить их детенышей

      Россиянам назвали способ выбрать идеальную зубную щетку

      Предсказана заметная с Земли вспышка звезды в 2024 году

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше