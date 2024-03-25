В МИД заявили о работе со спецслужбами Таджикистана по теракту в «Крокусе»

МИД: РФ работает со спецслужбами Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе»

Россия плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом граждан страны по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

«Плотно взаимодействуем со всеми партнерскими службами, включая таджикистанские. Получаем содействие, ощущаем поддержку. Оказывается помощь следователям», — сказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов были заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

