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10:04, 25 марта 2024Бывший СССР

В МИД заявили о работе со спецслужбами Таджикистана по теракту в «Крокусе»

МИД: РФ работает со спецслужбами Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия плотно взаимодействует со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом граждан страны по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД.

«Плотно взаимодействуем со всеми партнерскими службами, включая таджикистанские. Получаем содействие, ощущаем поддержку. Оказывается помощь следователям», — сказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов были заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

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      Кристина Есикова
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