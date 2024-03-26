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15:04, 26 марта 2024Россия

Путин поручил ужесточить меры в сфере миграции

Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить антикриминальные меры в сфере миграции

Фото: Lehtikuva / Otto Ponto / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре (ГП) ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции. Об этом он заявил на заседании коллегии ГП, его трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу (...) эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер», — сказал глава государства.

Он поручил Генпрокуратуре разобраться в ситуации совместно с коллегами из МВД и другими правоохранительными органами.

Ранее глава государства призывал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций России. Путин также назвал хорошей идеей ориентироваться при приеме на людей, которые хотят жить в России.

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      Анастасия Шейкина
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