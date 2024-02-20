Путин призвал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций России

Путин: необходимо добиться того, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции РФ

Необходимо добиться того, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции России, а также учили язык. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Также он назвал хорошей идею ориентироваться при приеме людей, которые хотят жить в России. «Только как определить, каких реальных ценностей человек придерживается?», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигранты и лица без гражданства, подлежащие выдворению из страны, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней.